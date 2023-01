Expo 2030: al via la visita del segretario del Bie a Roma, domani a Tor Vergata con Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- È arrivato nella tarda mattinata, e resterà fino a mercoledì prossimo a Roma, il segretario generale del Bureau international des expositions (Bie), Dimitri Kerkentzes. Obiettivo della visita è verificare l’avanzamento del progetto Expo 2030 di Roma ma anche incontrare le figure di governo, nazionale e locale, principalmente coinvolte nel sostegno alla candidatura della Capitale. Il Bie si esprimerà a novembre prossimo sulle proposte. Roma è in gara con Busan per la Corea del Sud, Odessa per l’Ucraina e Riad per l’Arabia Saudita. Intanto il segretario del Bureau, appena atterrato a Roma, oggi si è recato a Palazzo Valentini dove ha ascoltato i dettagli del dossier capitolino dal presidente del Comitato promotore, Giampiero Massolo, dal consulente creativo Carlo Ratti e dal direttore generale Giuseppe Scognamiglio. Successivamente Kerkentzes ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme al suo vice, Valentino Valentini. Il ministro Urso ha confermato a Kerkentzes che sulla candidatura di Roma c’è un forte impegno dell'intero governo, a tutti i livelli, in piena sintonia con il sistema delle imprese italiane. E ha ribadito che il sito scelto per l'Expo a Tor Vergata è simbolico di come si possa rigenerare un territorio, oggetto finora di progetti incompiuti e restituirlo al pieno utilizzo della comunità cittadina. (segue) (Rer)