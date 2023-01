Expo 2030: al via la visita del segretario del Bie a Roma, domani a Tor Vergata con Gualtieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una difesa dell’area, in seguito allo scontro divampato dalle dichiarazioni del candidato di centrodestra alla presidenza del Lazio, Francesco Rocca. In mattinata, davanti a una platea di architetti, infatti Rocca aveva detto: “Ogni volta che si pensa qualcosa si va su Tor Vergata come luogo dove realizzarlo. Io penso che il nostro dovere sia quello di individuare le aree migliori, riqualificare e non consumare nuovo suolo. Vediamo il progetto e poi ci ragioneremo sopra. Ci sono tante aree sfidanti da riqualificare a Roma su cui investire, migliorare e ridare un ambiente decoroso ai nostri cittadini”. Immediata la polemica dell’avversario di centrosinistra, Alessio D’Amato: “Una figuraccia internazionale, Rocca si muove come un elefante in una cristalliera, incompetenza ed approssimazione che danneggiano la nostra reputazione e lo sforzo che Roma sta facendo per portare a casa un appuntamento fondamentale". E anche la replica di Rocca non si è fatta attendere: “Mai detto mai detto di essere contrario a Tor Vergata, D’Amato si calmi”. (segue) (Rer)