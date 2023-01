Serbia: Vucic, importante lavorare a soluzione compromesso con Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Serbia è importante lavorare a una soluzione di compromesso con il Kosovo. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel discorso alla nazione di questa sera, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "È importante che lavoriamo a una soluzione di compromesso, anche se non credo sia possibile" con il premier kosovaro Albin Kurti, "che non abbiamo scelto, ma abbiamo bisogno di pace", ha detto il capo dello Stato. Gli inviati internazionali hanno espresso chiaramente le conseguenze della mancata accettazione del piano europeo per la questione del Kosovo, ha aggiunto Vucic. "Se non lo accetti, e crediamo che debba essere accettato, ti troverai di fronte all'interruzione del processo di integrazione europea, al blocco e al ritiro degli investimenti, a misure globali in senso politico ed economico che causeranno grande danni alla Serbia", ha spiegato il presidente citando le parole degli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina, vale a dire i rappresentanti di Francia, Germania, Italia, Unione europea e Stati Uniti. "Questo mi è stato ripetuto tre volte durante la conversazione", ha sottolineato Vucic, aggiungendo di aver detto chiaramente agli interlocutori ciò che era inaccettabile per la Serbia. (Seb)