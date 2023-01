Serbia: Vucic, importante proseguire cammino verso l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve partecipare al dialogo e continuare il suo cammino con l'Unione europea, "perché senza di essa saremmo perduti economicamente e politicamente". Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel discorso alla nazione di questa sera, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "Se fossimo soli e isolati, come presidente non accetterei di guidare il Paese", ha detto Vucic, commentando l'incontro avuto con gli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina di Francia, Germania, Italia, Unione europea e Stati Uniti. Il presidente ha poi annunciato che inviterà i rappresentanti dei gruppi parlamentari per informarli su come è andata la riunione con gli inviati speciali. (Seb)