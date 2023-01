Serbia: centro Demostat, Alto Adige potenziale modello per futuro status nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto Adige/Suedtirol è citato negli ambienti diplomatici di Parigi e Bruxelles come potenziale modello per definire il futuro status del nord del Kosovo. Lo scrive il centro di ricerca belgradese Demostat, secondo cui, insieme all'arcipelago finlandese Aland e al Belgio orientale, l’Alto Adige/Suedtirol viene valutato come una valida formula per quello futuro del nord del Kosovo, e come una possibile soluzione nel dialogo tra Belgrado e Pristina. Demostat riferisce che l'autonomia dell'Alto Adige si fonda su tre documenti fondamentali: la Costituzione Italiana, che sancisce la tutela delle minoranze, il Trattato di Parigi del 1946, che definisce i contorni dell'autonomia, ed infine il Secondo statuto di autonomia del 1972. Nel 2005, l'allora ministro degli Esteri di Serbia e Montenegro, Vuk Draskovic, aveva affermato che per il futuro status del Kosovo "più dell'autonomia, meno dell'indipendenza" la formula più vicina era il modello altoatesino.(Seb)