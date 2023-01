Serbia: Vucic dopo incontro con inviati speciali per dialogo Belgrado-Pristina, "preoccupato per una questione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato di "aver mostrato preoccupazione e riserve su una questione importante", anche se "non può dire quale", dopo l'incontro di oggi pomeriggio con gli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina di Francia, Germania, Italia, Unione Europea e Stati Uniti d'America. "Nei prossimi giorni e settimane terrò consultazioni con i membri del governo, del parlamento e di tutti i gruppi sociali importanti poiché siamo pronti ad accettare il concetto e a lavorare all'attuazione dell'accordo proposto", ha detto Vucic. "Ciò su cui siamo d'accordo è che un conflitto congelato non è una soluzione e che quando si ha un conflitto congelato, è solo una questione di tempo quando qualcuno lo sbloccherà e individui irresponsabili faranno crollare la pace e la stabilità di tutti i Balcani occidentali", ha sottolineato il capo dello Stato serbo. (segue) (Seb)