Business news: Albania, export agricoltura raggiunge record di 463 milioni di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di prodotti agricoli da parte dell’Albania hanno raggiunto la cifra record di 463 milioni di euro nel 2022. Lo ha riferito l’Istituto di statistica (Istat), confermando i dati precedentemente diffusi dal ministero dell’Agricoltura. Un risultato definito “storico” dalla titolare del dicastero, Frida Krifca, che ha espresso gratitudine all’intera filiera dei produttori “che ci rendono orgogliosi”. Gli ortaggi sono stati la principale voce dell’export (389.805 tonnellate) assieme alla frutta. Dati, questi, che come sottolineato da Krifca, avvicinano Tirana “all'obiettivo e alle proiezioni per il raddoppio delle esportazioni agricole entro il 2030”. Stando ai dati pubblicati ieri dall’Istat, le esportazioni dell’Albania sono aumentate del 32 per cento anno su anno nel 2022, periodo in cui hanno registrato un valore di 8 miliardi di euro. Allo stesso tempo, le importazioni sono aumentate del 18,7 per cento annuo. Il Paese ha chiuso il 2022 con un deficit commerciale di quasi 4 miliardi di euro, in aumento del 7,3 per cento rispetto al 2021. La crescita delle esportazioni è stata trainata soprattutto dal comparto dei minerali, dei combustibili e dell’elettricità (+10,3 per cento), seguita dai materiali da costruzione e dai metalli (+3,2 per cento), nonché dal settore degli alimenti, delle bevande e del tabacco (+2,4 per cento). La Germania è emersa quale principale mercato di sbocco dell’Albania nel periodo, con un aumento annuo delle esportazioni del 58,6 per cento. Seguono Italia e Kosovo con rispettivi incrementi del 35,1 e dello 0,2 per cento. (Alt)