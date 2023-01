Serbia: Vucic su questione Kosovo, "proteggeremo e difenderemo" il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Proteggeremo e difenderemo la Serbia”: lo ha detto oggi il presidente della Serbia Aleksandar Vucic in un discorso su Instagram, in cui ha sottolineato che "ieri è stato uno dei giorni più difficili" per il Paese balcanico. "Non mi sono mai nascosto alle persone quando succedono cose del genere. Avremo molto dolore e problemi da affrontare in futuro ed è per questo che abbiamo bisogno di unità”, ha sottolineato Vucic facendo riferimento all’incontro di ieri con i rappresentanti di Ue, Usa, Germania, Francia e Italia in merito alla questione del Kosovo. "Purtroppo anche questa volta hanno scelto di muoversi contro la Serbia. Parlerò con loro e con tutti i rappresentanti internazionali, e soprattutto con voi, rispettati cittadini della Serbia, di tutto, di tutti gli argomenti, di tutti i problemi che stiamo affrontando e le elezioni che ci aspettano lunedì nel pomeriggio. Proteggeremo e difenderemo la Serbia. Lunga vita alla Serbia", ha detto il capo dello Stato. (Seb)