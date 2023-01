Kosovo: Rauti da domani in visita per incontrare contingente militare italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, sarà in Kosovo il 23 e 24 gennaio per incontrare il contingente militare italiano. Come si legge in una nota, il programma della due giorni prevede la visita al quartier generale della missione Nato Kfor a Pristina e al Regional Command West dove gli alpini del 9 reggimento “L’Aquila” avvicenderanno il reggimento Piemonte cavalleria di Villa Opicina, (Trieste). La visita del sottosegretario, in occasione del cambio di comando, coincide con un momento di particolare importanza per la stabilità dell’area. (Res)