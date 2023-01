Italia-Kosovo: presidente Osmani ricevuta da Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani, durante la sua visita in Italia, è stata ricevuta dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. "La via del dialogo Kosovo-Serbia non ha alternative", ha detto Mattarella, durante l'incontro con Osmani, ripreso dall'emittente "Rtk". "L'Italia, tra i primi Paesi a riconoscere il Kosovo, comprende bene quanto possa essere impegnativa la strada della riconciliazione con la Serbia", ha sottolineato Mattarella. "Ma dobbiamo mettere da parte la visione dell'altro come nemico e fare scelte coraggiose per creare un clima di fiducia e rispetto reciproco", ha aggiunto. Da questo punto di vista, "la proposta di accordo presentata dall'Ue rappresenta un'importante opportunità, di cui entrambe le parti dovrebbero cogliere, anche in vista di una futura adesione all'Unione europea", ha aggiunto il presidente italiano, secondo cui il processo di integrazione europeo è importante non solo per la stabilizzazione dei Balcani, ma anche per la realizzazione del disegno europeo. (Alt)