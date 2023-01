Brasile: governo licenzia coordinatori sistema sanitario popoli indigeni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La responsabilità di questa tragedia è nota in Brasile e nel mondo e non si tratta solo di omissione, Jair Bolsonaro è direttamente responsabile dell'autorizzazione e dell'incoraggiamento delle attività minerarie dannose che hanno generato pregiudizio alle popolazioni indigene Yanomami e a quelle presenti in altre regioni dell'Amazzonia", aggiunge. I deputati affermano che "l'atteggiamento e le azioni di Bolsonaro hanno contribuito in modo decisivo alla contaminazione dei fiumi (soprattutto da mercurio) e, di conseguenza, hanno provocato impatti sull'accesso agli alimenti (attività di pesca) e sulle condizioni sanitarie delle popolazioni tradizionali che vivono e sopravvivono nelle aree in cui non dovrebbero esserci miniere, legali o illegali". L'azione dei deputati del Pt arriva al termine di una visita del presidente Luiz Inacio Lula da Silva che accompagnato da alcuni ministri ha verificato la grave situazione delle popolazioni locali. (Brb)