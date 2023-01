Sanità: Ciocchetti (Fd'I), pronto soccorso Sant'Eguenio al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio "è al collasso. Tantissima gente in attesa di ricovero e personale sanitario costretto a lavorare in condizioni veramente difficili". Lo dichiara in una nota il deputato di Fd'I Luciano Ciocchetti che insieme al consigliere regionale di Fd'I Massimiliano Maselli e alla candidata alle regionali nella lista Fd'I Edy Palazzi si è recato stamani in visita all'ospedale S. Eugenio. "Serve ampliare il numero dei posti letto, migliorare i servizi sul territorio in maniera da creare un filtro con il pronto soccorso, aumentare il numero dei medici che lavorano nell'emergenza e dare incentivi economici per le particolari condizioni del lavoro svolto a tutto il personale sanitario che opera presso i servizi di pronto soccorso". (segue) (Com)