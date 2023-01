Sanità: Ciocchetti (Fd'I), pronto soccorso Sant'Eguenio al collasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad aggravare la già difficile situazione - si legge anche - c'è il fatto che il reparto di chirurgia è in grande difficoltà, sono stati infatti tagliati 20 posti letto e alcune sale operatorie risultano inutilizzate. Questo naturalmente ha forti ripercussioni sullo stesso pronto soccorso. Il Sant'Eugenio è un ospedale importante perché si trova in un quadrante della città a forte densità di popolazione, va assolutamente riorganizzato. Lo chiedono i cittadini e gli operatori che con grande professionalità, nonostante le difficoltà, portano avanti un lavoro straordinario di cura dei pazienti". (Com)