Torino: Fim-Cisl, perdita Intel e Italvolt porterebbe a perdita 10 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 10 mila i posti di lavoro a rischio se non fosse confermato il progetto Intel e Italvolt in Piemonte. È il dato preoccupante diffuso da Fim-Cisl. L’allarme è partito dalle dichiarazioni dell’ad Intel Pat Gelsinger a Davos, che ha definito l’Italia come “paese in gioco assieme ad altri candidati” Inoltre, ci sarebbe anche la concorrenza interna del Veneto. Mentre su Italvolt si staglia l’ombra sinistra della Britishvolt, la ‘sorella’ inglese finita di recente sotto amministrazione controllata. "Riteniamo che quello che si sta delineando per il Piemonte, in particolare per l'area torinese - ha affermato il segretario Fim-Cisl Davide Provenzano - sia estremamente preoccupante, l'investimento di Intel e di Italvolt sono fondamentali per superare il momento di difficoltà del settore auto e per gestire eventuali esuberi che temiamo possano esserci con la fine della produzione del motore endotermico previsto per il 2035”, ha concluso. (Rpi)