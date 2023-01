Marocco: Parlamento riconsidera relazioni con Eurocamera dopo risoluzione “ostile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Parlamento del Marocco ha annunciato la sua decisione di riconsiderare i rapporti con il Parlamento europeo a seguito delle ultime posizioni assunte nei confronti del Regno nordafricano. È quanto emerso in una dichiarazione delle due camere del Parlamento marocchino diffusa dopo una riunione congiunta dall’agenzia di stampa “Map”. Il legislatore marocchino "condanna fermamente i tentativi ostili di danneggiare gli interessi e l'immagine del Marocco e le relazioni di lunga data tra il Marocco e l'Unione europea", prosegue la dichiarazione, in riferimento alla risoluzione adottata dall'Eurocamera lo scorso 19 gennaio, che condanna la minaccia alla libertà di stampa in Marocco. La dichiarazione ha espresso "forte delusione" per la decisione del Parlamento Ue, sottolineando che il Marocco ospita una "società civile dinamica" e istituzioni indipendenti. “La decisione del Parlamento europeo ha minato le basi della fiducia e della cooperazione" con il legislatore marocchino e "ha influito sui risultati positivi raggiunti in decenni di lavoro comune, in un momento in cui tutti prefiguravamo nuovi e promettenti orizzonti nelle relazioni tra le due istituzioni", si legge nella nota. (Mar)