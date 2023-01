Ucraina: Borrell, stiamo lavorando a meccanismo su responsabilità crimini russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando a un meccanismo per garantire che la Russia sia ritenuta responsabile dei crimini di guerra commessi. Lo ha detto Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Abbiamo lavorato anche sulle opzioni per il meccanismo di responsabilità. Sono in corso lavori alle Nazioni Unite, a questo scopo, anche nel contesto della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che sosteniamo pienamente", ha detto. "Il punto centrale di questo lavoro è preservare il ruolo critico del tribunale internazionale nella giustizia penale internazionale. È un grande sostegno all'istituzione di un ufficio del procuratore internazionale all'Aia come primo passo per l'accertamento delle responsabilità" nei crimini di guerra, ha aggiunto. (Beb)