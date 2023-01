Usa-Italia: incaricato d'affari Crowley visita stabilimento Plasmon di Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shawn Crowley, incaricato d'affari presso l'ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia ha visitato oggi lo storico stabilimento Plasmon di Latina, iconico marchio italiano, parte del colosso americano KraftHeinz. L'incaricato d'affari, riferisce un comunicato, è stato accompagnato da Charles Rush, consigliere per gli Affari agricoli presso l'ambasciata americana di Roma. L'impianto di Latina ospita i processi produttivi dedicati agli alimenti per l'infanzia: dai famosi biscotti fino agli omogeneizzati e agli snack per i più piccoli. Nello stabilimento lavorano circa 300 dipendenti, per una produzione annua di 200 milioni di vasetti di omogeneizzati e di 1,8 miliardi di biscotti. La delegazione Usa ha avuto modo di incontrare il management di Plasmon KraftHeinz Italia: "Grazie per averci invitato a visitare un impianto di produzione di tale impatto e congratulazioni per il vostro 120mo anniversario. E grazie per gli investimenti di Kraft Heinz in Italia. Siamo molto grati per i posti di lavoro che avete creato e continuerete a creare", ha affermato Shawn Crowley, incaricato d'affari presso l'ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia. "Il commercio internazionale è fondamentale per la sicurezza di approvvigionamento alimentare, in quanto consente ai prodotti alimentari di essere esportati da Paesi produttori di eccedenze a Paesi deficitari. Per raggiungere l'obiettivo della sicurezza di approvvigionamento alimentare è fondamentale facilitare la capacità dei Paesi di vendere prodotti alimentari vicendevolmente", ha osservato Crowley. (segue) (Com)