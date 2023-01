Usa-Italia: incaricato d'affari Crowley visita stabilimento Plasmon di Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stabilimento Plasmon di Latina, la casa dei nostri prodotti, è un'eccellenza del Made in Italy – ha detto Luigi Cimmino Caserta, responsabile per le Relazioni istituzionali di KraftHeinz-Plasmon – che offre un sistema di lavorazione all'avanguardia e garantisce la qualità degli alimenti mantenendone intatto il gusto e le proprietà organolettiche e nutrizionali. Nell'incontro di oggi abbiamo condiviso l'importanza di sviluppare un modello di filiera agroalimentare che garantisca in modo universale l'accesso ad un cibo sano, equo e culturalmente adeguato. Implementare processi produttivi attenti alla salvaguardia dell'ambiente e alla protezione della biodiversità; promuovere l'educazione alimentare e la Dieta Mediterranea quale regime alimentare di riferimento. L'alimentazione dei bambini è fondamentale per assicurare una sana ed armonica crescita delle future generazioni. Grazie alla gradita e lusinghiera presenza del dottor Crowley e del dottor Rush, quest'oggi a Latina, abbiamo vissuto un momento di orgoglio per i tanti lavoratori che operano in questo impianto''. (Com)