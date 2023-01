Rpt - Algeria-Italia: Tebboune, allo studio tempistiche realizzazione gasdotto Galsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono allo studio tempistiche sulla realizzazione del gasdotto Galsi. Lo ha dichiarato il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Algeri. "Per quanto riguarda la realizzazione e i tempi di questo gasdotto dipenderà dai tecnici. Ci sarà una condotta speciale, diversa, non come quelle esistenti perché riguarderà gas, idrogeno, ammoniaca e anche elettricità", ha dichiarato Tebboue. "Si tratta di un progetto importante che farà l'Italia un distributore di queste energie per tutta l'Europa", ha aggiunto. Il progetto Galsi (Gasdotto Algeria Sardegna Italia) è una condotta sottomarina di 284 chilometri con una profondità massima di ben 2.880 metri che dovrebbe collegare il porto algerino di Koudiet Draouche, nel nord-est del Paese, a quello di Porto Botte, nella Sardegna sud-occidentale. Da qui, dovrebbe partire una sezione onshore fino a Olbia, attraversando tutta la Sardegna. Infine, da Olbia dovrebbe partire un altro metanodotto sottomarino fino alla località toscana di Piombino, presso il quale avverrà il collegamento con la rete nazionale italiana.