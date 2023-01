Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 10, Torino, Unità Spinale Unipolare, via Zuretti 24, il presidente Cirio porta il suo video saluto all’inaugurazione della Sala multisensoriale per la riabilitazione delle persone con grave cerebrolesione acquisitaOre 10.30, Roma, Senato della Repubblica, Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva, l’assessore Marnati partecipa all’evento Assinter “Le in house ICT pubbliche patrimonio tecnologico del Paese e protagoniste dell’innovazione della Pubblica Amministrazione per un Digital Made in Italy” (in streaming su https://webtv.senato.it/webtv_live )Ore 13, Torino, Palazzo della Regione Piemonte, piazza Castello 165, Sala Trasparenza, l’assessore Chiorino partecipa alla conferenza stampa di avvio ufficiale dell'Academy di Torino per la mobilità integrata, innovativa e sostenibile e alla cerimonia di consegna delle chiavi, il presidente Cirio porta il saluto in video (segue) (Rpi)