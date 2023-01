Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura) incontra viceministro Australia Ayres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti ha incontrato a Roma, a Palazzo della Valle, sede dell'Organizzazione, il viceministro per il Commercio e l'Industria dell'Australia Tim Ayres, accompagnato dall'ambasciatore dell'Australia in Italia Margaret Twomey e da una rappresentanza istituzionale del Paese. Al centro dell'incontro i rapporti di collaborazione tra Italia e Australia in vista dell'accordo commerciale globale con l'Unione Europea per eliminare gli ostacoli agli scambi, con una conseguente più ampia liberalizzazione dei mercati, che l'Australia e l'Ue si sono impegnate a concludere. In particolare, sono stati affrontati, tra il senatore Ayres e il presidente Giansanti, che è anche vicepresidente del Copa, gli aspetti relativi al settore agricolo in vista del prossimo round dei negoziati che sarà fondamentale e si terrà a febbraio del 2023. (segue) (Rin)