Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura) incontra viceministro Australia Ayres (2)

- L'incontro – sottolinea Confagricoltura - è avvenuto in un contesto particolarmente cordiale. Il presidente Giansanti è rientrato da poco da un viaggio nel continente australiano ed entrambi hanno messo in evidenza l'importanza di scambio di conoscenze e dati tra i produttori nel mercato globale, per affermare il ruolo di protagonista dell'agricoltura e garantire in futuro cibo in quantità e qualità. Per Confagricoltura – conclude la nota di Palazzo della Valle – è fondamentale, nell'ambito di questo negoziato, il riconoscimento delle denominazioni agroalimentari europee più importanti. Per il vino, che sconta dazi ed accise con importi notevoli, riguarda in particolare il Prosecco. (Rin)