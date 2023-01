Medio Oriente: Borrell, nel 2022 record di vittime in Cisgiordania, lavoriamo per orizzonte politico e riforme in Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro palestinese, Mohammed Shtayyeh, ha incontrato i ministri degli Esteri europei nel corso del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Il primo ministro, ha condiviso con noi il quadro disastroso della situazione sul campo, con il record di vittime palestinesi in Cisgiordania lo scorso anno e il continuo perdurare dell'alto livello di tensione", ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri. L'alto rappresentante ha assicurato che le discussioni per un miglioramento delle relazioni bilaterali andranno avanti, anche a livello ministeriale. "Tutti i membri del Consiglio Affari esteri hanno riaffermato l'impegno a proteggere la fattibilità della soluzione a due Stati, dando sostegno sul campo e mantenendo un orizzonte politico. Abbiamo discusso dell'importanza di una chiara tempistica per lo svolgimento di elezioni nazionali palestinesi e per l'avanzamento dei piani di riforma, per i quali continueremo a fornire il nostro sostegno", ha concluso Borrell. (Beb)