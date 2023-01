Germania: ministero Difesa, guasti Puma dovuti a numero malfunzionamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I guasti che hanno interessato 18 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Puma in dotazione all'esercito della Germania sono dovuti al “numero” dei malfunzionamenti, non alla loro gravità. È quanto comunicato dal ministero della Difesa tedesco alla commissione Difesa del Bundestag in un rapporto, classificato come riservato. Per il quotidiano “Handelsblatt”, che ha visionato il documento, il dicastero respinge in questo modo la tesi dell'azienda costruttrice dei Puma, il consorzio Projekt System & Management (Psm) formato dai gruppi per la difesa tedeschi Rheinmetall e Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). Secondo la società, i danni dei Puma erano di lieve entità, imputabile alla scarsa manutenzione da parte delle truppe e tale da rendere possibile riparare 17 esemplari in poco tempo. Tuttavia, per il ministero della Difesa, è stato “dimostrato che anche danni tecnicamente lievi e facili da riparare possono avere un impatto negativo” sull'operatività dei Puma. Il dicastero non condivide, quindi, il termine “danno di lieve entità” utilizzato da Psm in forma generalizzata, soprattutto se l'equipaggio dei corazzati non può rimediare immediatamente ai guasti, in particolare in combattimento. (segue) (Geb)