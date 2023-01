Germania: ministero Difesa, guasti Puma dovuti a numero malfunzionamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, la Difesa sottolinea che il Puma è “un sistema d'arma altamente complesso e all'avanguardia”. Il corazzato rappresenta “un salto di qualità nella superiorità tattica in termini di potenza di fuoco, mobilità e rete” ed è “il futuro” dell'esercito tedesco. I 18 Puma erano destinati alla Task force congiunta all'altissima prontezza della Nato, di cui la Germania ha assunto il comando di turno dal primo gennaio scorso. Tuttavia, durante delle esercitazioni presso Muenster a dicembre, i veicoli hanno subito l'azzeramento delle capacità operative a causa di guasti. Pertanto, si è reso necessario sostituire i Puma per la Vjtf con i mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder, in servizio nell'esercito tedesco dal 1970. Dichiarato idoneo al combattimento nel 2021, il Puma è stato progettato per avvicendare questi veicoli. (Geb)