Rieti: due escursionisti bloccati nella neve, soccorsi da protezione civile e carabinieri

- Due turisti romani in difficoltà in una zona impervia tratti in salvo dalla Protezione Civile di Rieti, insieme ai Carabinieri Forestali e ai gruppi Rieti 93 e Comunale di Poggio Bustone. Oggi pomeriggio un equipaggio del gruppo comunale di Protezione Civile di Rieti, congiuntamente al gruppo Rieti93, al gruppo comunale di Poggio Bustone e ad una pattuglia dei Carabinieri Forestali, hanno tratto in salvo due giovani turisti romani rimasti bloccati a bordo del loro veicolo a causa della neve e del fango in una zona impervia al confine tra i comuni di Rieti e Poggio Bustone.I due giovani, dopo aver chiamato i soccorsi, sono stati rintracciati dopo qualche ora grazie alla localizzazione gps dei cellulari e, infine, tratti in salvo.(Rer)