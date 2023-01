Egitto-Stati Uniti: Al Sisi riceve direttore Cia, focus su cooperazione in intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns, per discutere della cooperazione nel settore dell’intelligence. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, spiegando che l’incontro è avvenuto alla presenza di Abbas Kamel, capo del servizio di intelligence generale (Gas) egiziano. In questa occasione, Al Sisi ha sottolineato la solidità delle relazioni tra Egitto e Usa e l'importanza del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi in vari campi, soprattutto a livello di sicurezza e intelligence, per sostenere la pace e la stabilità della regione del Medio Oriente. Da parte sua, Burns ha trasmesso al presidente i saluti del presidente Usa Joe Biden, e ribadito l’importanza delle relazioni con il Cairo. Secondo Radi, il direttore della Cia ha inoltre espresso la volontà di rafforzare il partenariato con l’Egitto.(Cae)