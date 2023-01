Afganistan: Borrell, lavoriamo a istituzione meccanismo di responsabilità per violazione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue sta lavorando per l'istituzione di un meccanismo che possa ritenere il regime talebano responsabile delle violazioni dei diritti umani. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri. Con i ministri degli Esteri Ue, ha dichiarato Borrell, "abbiamo discusso dei terribili sviluppi che hanno interessato le donne e le ragazze afghane, sottoposte a nuove restrizioni". Stiamo valutando, ha aggiunto l'Alto rappresentante europeo, "le implicazioni di questi ultimi sviluppi, anche attraverso l'istituzione di un meccanismo aggiuntivo per far sì che i talebani siano ritenuti responsabili delle loro violazioni dei diritti umani. Il Consiglio europeo di febbraio prenderà decisioni concrete in merito", ha concluso Borrell. (Beb)