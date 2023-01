Campidoglio: M5s-LcR, acquisizione Multiservizi in Ama, tanti quesiti e zero risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno di Roma Capitale "la mano destra sa cosa fa la sinistra? Perché oggi le commissioni Bilancio e Scuola hanno dato parere favorevole all'acquisizione di Multiservizi in Ama. Eppure la stessa Ama sembra non essere al corrente di questa novità, come testimonia un accesso agli atti effettuato da Virginia Raggi". Così in una nota il Movimento 5 Stelle Campidoglio e la Lista Civica Virginia Raggi. Il collegio sindacale dell'azienda dei rifiuti "denuncia infatti di non aver mai emesso il proprio parere, né di essere a conoscenza di accordi sull'acquisizione; allo stesso modo, il piano industriale varato dal Cda non tiene conto di Multiservizi. Questa operazione straordinaria sembrerebbe quasi fatta alle spalle di Ama, piuttosto che insieme". (segue) (Com)