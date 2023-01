© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene al convegno “La paura della firma tra mito e realtà: riflessioni sulla Corte dei Conti e sulle sue funzioni".Corte dei Conti, via Marina 5 (ore 15)VARIEProteggiMi: ciclabile umana organizzata da Legambiente per chiedere sicurezza e meno auto.via Galvani, angolo via Melchiorre Gioia (ore 7:30 - 9)Il candidato Presidente della Regione Lombardia per il Pd e il M5S Pierfrancesco Majorino compie una visita all'Istituto Sacra Famiglia con il candidato Fabrizio PregliascoIstituto Sacra Famiglia, Piazza Moneta, 1 Cesano Boscone (ore 10:30)Conferenza stampa di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) sull'andamento 2022 del mercato dei quadricicli e dei veicoli elettrici a due ruote. All'incontro con i giornalisti per fare il punto su questo segmento intervengono il presidente di Ancma Paolo Magri, il responsabile del gruppo veicoli elettrici dell'associazione Gary Fabris (Five), il viceresponsabile con delega agli scooter Gianfranco Nanni (Askoll) e quello con delega alle moto Andrea Vezzani (Energica).Palazzo Castiglioni, Sala Turismo, Corso Venezia, 47 (ore 11)Convegno organizzato da Siderweb Acciaio: il nuovo scenario aperto dalla crisi di energia e materie prime. Problemi e prospettive dei mercati dei principali input produttivi siderurgici. Ospiti Amedeo Rosatelli (Sere), Cinzia Vezzosi (Assofermet ed Euric) e Adriano Zambon (Acciaierie Venete)Diretta streaming (ore 11)Il presidente di Ance Lombardia, Tiziano Pavoni, insieme al Consiglio Generale dell'Associazione regionale dei costruttori edili della Lombardia, incontrano i principali candidati alla Presidenza di Regione Lombardia secondo questa modalità: il Presidente Pavoni a disposizione dei giornalisti (ore 11:30); incontro con Pierfrancesco Majorino (ore 12); incontro con Attilio Fontana (ore 15); incontro con Letizia Moratti (ore 18:30)Sede Ance Lombardia, via Carducci, 18Presentazione alla stampa della rete europea "edih manifacturing network", Italia capofila e leader nello sviluppo della manifattura del futuro più competitiva d'Europa grazie all'esperienza di Made.Made Competence Center i4.0, Via Durando 10 (ore 12)Šostakovič, Finzi e Prokof'ev per il Concerto dei professori della Scala, dedicato al Giorno della Memoria. L'evento è organizzato dalla sezione ANPI Scala e dall'Associazione Figli della Shoah e sarà trasmesso in streaming il 27 gennaio sui canali del Teatro.Teatro alla Scala, ridotto dei palchi (ore 16)Il candidato Presidente della Regione Lombardia per il Pd e il M5S Pierfrancesco Majorino incontra gli Ordini Lombardi assistenti socialiAriosto Spazio Cinema, via Ariosto, 16 (ore 17)Evento organizzato da Deloitte Climate & Sustainability e Argis, "Crisi sociale e sviluppo sostenibile. Tra ESG e sussidiarietà: l’esperienza del terzo settore verso l’Agenda 2030”. Intervengono, tra gli altri: Guido Borsani, Presidente, Fondazione Deloitte; Davide Invernizzi, Direttore Area Servizi alla Persona, Fondazione Cariplo; Elio Santoro, Partner, Deloitte Climate & Sustainability; Giorgio Vittadini, Presidente, Fondazione per la Sussidiarietà.Deloitte Greenhouse, via Tortona, 25 (ore 17:30)In occasione del "Concerto per il ventesimo anniversario del Giardino dei Giusti di Milano", presentazione delle iniziative legate alla Memoria della Fondazione Gariwo e in particolare del Giardino dei Giusti, che nel 2023 festeggia 20 anni di vita.Palazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 17:30)Presentazione del volume "I linguaggi dell'ineffabile" sulla musica nella mistica ebraica e cristiana.Museo Teatrale della Scala (ore 18)Presentazione del nuovo libro di Giulio Santagata "L'ira del riformista". Interviene con l'autore anche l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi.Libreria Rizzoli, Galleria Vittoria Emanuele (ore 18:30)Il candidato Presidente della Regione Lombardia per il Pd e il M5S Pierfrancesco Majorino interviene all’evento (il cui inizio è alle ore 18) “Quali servizi per le fragilità nella Lombardia di domani?” organizzato da Carlo BorghettiPalazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 19) (Rem)