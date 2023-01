Abruzzo: libretti risparmio e buoni fruttiferi postali tra forme di risparmio più amate in regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali continuano ad essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini abruzzesi. Nel 2022, anno caratterizzato da una forte incertezza economica, infatti, sono oltre 1 milione e 630 mila i buoni fruttiferi postali in essere e 994 mila i libretti di risparmio (dato al 31/12/2022). In pratica, otto abruzzesi su dieci hanno un libretto di risparmio e per ogni cinque abruzzesi ci sono più di sei buoni postali. Una statistica che conferma l'Abruzzo ai primi posti in Italia nel rapporto tra abitanti e i due prodotti del risparmio postale. Al livello provinciale, il rapporto è particolarmente significativo nelle province di Chieti e L'Aquila. Nel Chietino, su una popolazione di 372 mila abitanti sono attivi 303 mila libretti (81 per cento) e sottoscritti 575 mila buoni postali (154 per cento). Nell'Aquilano, per i circa 289 mila residenti sono attivi 243 mila libretti (84 per cento) e sottoscritti 409 mila buoni postali (142 per cento). Nel Pescarese, per i circa 313 mila residenti sono attivi 239 mila libretti (76 per cento) e sottoscritti 335 mila buoni postali (107 per cento). Nel Teramano, su una popolazione di 299 mila abitanti, ci sono 209 mila libretti (70 per cento) e 311mila buoni postali (104 per cento). Sicurezza, semplicità e trasparenza sono le ragioni di questo successo ormai centenario: i primi buoni sono stati emessi, infatti, nel 1924. Ad oggi, in tutta Italia, sono oltre 45,5 milioni i buoni fruttiferi postali in essere. Emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano, disponibili sia nelle versioni "tradizionali" sia nelle versioni dematerializzate o digitali, i buoni postali non prevedono costi né di sottoscrizione o rimborso così come i libretti che non hanno spese di apertura, chiusura e gestione, fatto salvo gli oneri di natura fiscale. (segue) (Gru)