Ucraina: Borrell, la Germania non blocca l'invio di carri armati Leopard di altri Paesi

- La Germania non blocca l'invio da parte di altri Paesi dei carri armati Leopard. Lo ha detto, l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri di Bruxelles, negando che il mancato accordo sull'invio dei carri armati Leopard sia un fallimento del vertice. "La determinazione degli Stati Uniti e dell'Europa, nell'intensificare il sostegno militare all'Ucraina in modo massiccio è stata chiara", ha detto. "Il vertice di Ramstein ha dato risultati importanti dal punto di vista quantitativo degli impegni presi", ha aggiunto. "Abbiamo discusso dei risultati durante il Consiglio Affari esteri e, come la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock aveva già detto, la Germania non blocca l'invio, da parte dei Paesi che desiderano farlo, dei carri armati Leopard", ha aggiunto. (Beb)