Lazio 2023: Milani (Fd'I), D'amato e Gualtieri Travisano parole di Rocca su Expo

- "Le parole di Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, sono state travisate sia da D'Amato che dal sindaco di Roma Gualtieri. Rocca non ha mai detto che l'Expo 2030 non si debba fare. L'Expo è un'occasione per ampliare, qualificare e rilanciare le zone come Tor Vergata, e questa è sempre stata la nostra posizione. Rocca ha poi aggiunto che oltre a Tor Vergata, c'è la possibilità con la candidatura di Roma di mettere mano, senza consumare altro suolo, alla riqualificazione di altre aree della città. D'Amato e Gualtieri sono entrati a gamba tesa con una narrazione del tutto fuorviante sul concetto espresso da Rocca. Tor Vergata resta una centralità nel programma di riqualificazione del territorio in vista di questo importante evento dal quale Roma ed i romani beneficeranno". Lo dichiara in una nota il deputato e coordinatore di Fratelli d'Italia Massimo Milani (Com)