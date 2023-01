Expo 2023: De Priamo (Fd'I), occasione per completare incompiute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "La candidatura di Roma Expo 2030 sarà l'occasione per completare le incompiute di Rutelli e Veltroni a Tor Vergata nonché per migliorare i collegamenti su ferro per l'area universitaria e ospedale PTV. D'Amato e Gualtieri non hanno molte argomentazioni al riguardo considerato il risultato delle giunte di sinistra che hanno lasciato incompiute sparse per la città". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. (Com)