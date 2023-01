Giustizia: Nordio, piena sintonia con Meloni su riforma, spero incontro quanto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sarà un incontro” sul tema della riforma della giustizia e “spero il prima possibile visti gli impegni della premier Meloni. Si tratta di stendere quello che già sappiamo perché il programma già esiste”. A dirlo è stato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della registrazione della puntata di “Quarta Repubblica” in onda questa sera su Rete4. “È una grande soddisfazione che la presidente Meloni fosse con me in perfettissima sintonia sulle riforme della giustizia”, ha aggiunto ricordando che “certamente la riforma della giustizia è una delle prime cose da fare”. (Rin)