Giustizia: Nordio, intercettazioni non verranno toccate per terrorismo e mafia

- “Le intercettazioni, per quel che riguarda i reati di terrorismo e mafia, non saranno minimamente toccate”. Lo ha assicurato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della registrazione della puntata di “Quarta Repubblica” in onda questa sera su Rete4. “Anche per i reati satellite, ovvero le spie di questi fenomeni come la corruzione e le false fatturazioni, non ci saranno delle sostanziali modifiche”, ha poi sottolineato il ministro. (Rin)