Giustizia: Nordio, intercettazioni sproporzionate, problema è abuso

- Le intercettazioni in Italia “sono sproporzionate rispetto a quelle degli altri paesi, hanno un costo enorme” e non sono sempre “finalizzate a colpire reati di mafia e terrorismo ma vengono fatte perché, purtroppo, per scarsa disponibilità, anche delle forze di polizia, che lavorano al massimo dell'impegno ma che sono soffocate dalla mancanza di risorse”. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della registrazione della puntata di “Quarta Repubblica” in onda questa sera su Rete4. Il punto “su cui vogliamo intervenire è l’abuso ed il fatto che molte intercettazioni finiscano sui giornali”. Ad ogni modo “il problema non è dei giornalisti ma di chi non tutela il segreto istruttorio”, ha aggiunto. (Rin)