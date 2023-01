Vino: Tajani, chiaro attacco alla dieta mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un chiaro attacco alla dieta mediterranea. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa all'uscita dal Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Ho spiegato al ministro irlandese quanto sia pericoloso il messaggio che parte da Dublino, in favore di fatto del Nutriscore, al quale noi ci opponiamo nelle istituzioni comunitarie", ha detto. "È un danno alla dieta mediterranea, che rappresenta uno strumento fondamentale di tutela della salute. Dobbiamo trovare una soluzione che tuteli la salute, ma che non colpisca la produzione agricola e agroindustriale del vino nel nostro Paese, fondamentale anche per le esportazioni. Un messaggio del genere è negativo", ha aggiunto. L'Italia difende la dieta mediterranea, che troppo spesso è sotto attacco, ha sottolineato poi Tajani. "C'è un attacco alla dieta mediterranea, un attacco provato, perché mi pare che ci sia una spinta verso altri interessi, anche molto diversi", ha dichiarato. "Abbiamo il dovere di difendere i nostri prodotti, il fiore all'occhiello della nostra produzione agricola e della nostra esportazione. L'attacco mi pare evidente evidente, ogni volta c'è un tentativo di colpire la nostra alimentazione, che rappresenta anche la nostra identità. Non è sovranismo, né nazionalismo, ma difesa della nostra identità e del nostro sistema economico", ha concluso. (Beb)