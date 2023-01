Roma: assessora Politiche sicurezza, palestra legalità simbolo presenza istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inaugurazione della Palestra della Legalità a San Basilio "è molto più di un gesto o di una cerimonia, è una presenza delle istituzioni, un rioccupare uno spazio che faccia educazione e promozione dello sport in un contesto difficile come quello di San Basilio". Lo dichiara, in una nota, l'assessora alla Sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, in occasione dell'inaugurazione della palestra della legalità a San Basilio. "Siamo qui - aggiunge l'assessora - per dare una prima risposta alla cittadinanza e molto altro faremo, qui e in altre zone periferiche della città. A San Basilio stiamo segnando l’inizio di un cambiamento e farlo attraverso lo sport è il modo più corretto. Ci stiamo impegnando per trovare altre realtà da riqualificare per riportare legalità e strappare terreno a chi vorrebbe delle zone franche. Con Don Coluccia stiamo lavorando per dare risposte concrete anche a Laurentino 38 o Tor Bella Monaca e grazie alla collaborazione e al lavoro del prefetto Frattasi e con il Ministro Piantedosi stiamo cercando riportare lo Stato dove fino ad oggi la presenza era sentita davvero lontana”, conclude Lucarelli. (Com)