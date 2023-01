Milano: Jarach, credo supereremo 50mila studenti in visita al Memoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ormai siamo quasi stabilmente attorno ai mille studenti al giorno per il mese di gennaio e per le prenotazioni del mese di febbraio, per noi è un grande risultato. "Sabato e domenica abbiamo superato i 1200 visitatori al giorno, ed erano tutti non studenti. Credo che supereremo i 50 mila nell'anno scolastico". Lo ha detto Roberto Jarach, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah, durante la presentazione degli appuntamenti organizzati in occasione del Giorno della Memoria, a Palazzo Marino. Il Memoriale della Shoah di Milano, luogo della memoria da dove partivano i deportati per i campi di sterminio nazisti, infatti, quest'anno si è posto come obiettivo quello di riuscire a ospitare oltre 50 mila studenti delle scuole, cercando di superare anche i numeri dell'anno scolastico 2018/2019 precedente al Covid, quando il record era stato di 42.600 studenti, con un aumento dunque del 20 per cento. (Rem)