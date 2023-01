Fvg: assessore Istruzione, altri 56 milioni di euro su piano edilizia scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi interventi per 56 milioni di euro a favore dell’edilizia scolastica del Friuli Venezia Giulia. È quanto si è deciso oggi durante un incontro tra gli assessori regionali all'Istruzione, Alessia Rosolen, e alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, i vertici dei quattro enti di decentramento regionale e le amministrazioni locali per fare il punto sul Piano triennale delle opere. “Gli Edr hanno consentito un marcato cambio di passo per quanto concerne gli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza del patrimonio scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture scolastiche, che potranno essere usate per agevolare gli interventi previsti nelle altre scuole”, hanno spiegato Rosolen e Roberti. Nell'area triestina ai 14,7 milioni di euro già stanziati si aggiungono 17,3 milioni per interventi ai licei Galilei e Oberdan e agli istituti Volta, Deledda-Fabiani, Carli, Dante Alighieri e all’Istituto nautico. Per l'ex provincia di Udine il Piano triennale delle opere vale quasi 69 milioni di euro, a cui si aggiungono investimenti per 17,4 milioni di euro, per il conservatorio Tomadini, il liceo Marinelli di Udine, l’Isis D'Aronco di Gemona e il Malignani di Cervignano. (segue) (Frt)