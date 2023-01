Fvg: assessore Istruzione, altri 56 milioni di euro su piano edilizia scolastica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gorizia, il Piano vale oltre 55 milioni di euro, di cui 22,5 milioni inseriti nell'ultima legge di stabilità regionale, oltre a circa 7 milioni del Pnrr e prevede una serie di interventi tra cui la costruzione della nuova scuola di Monfalcone. Infine, per Pordenone il piano vale 27,6 milioni di euro, a cui si aggiungono 10,9 milioni di euro del Pnrr, con interventi ai licei Torricelli di Maniago e Grigoletti di Pordenone, all’Isis Pujatti di Sacile e all’Ipsia Carniello di Brugnera. “Saranno valutate con attenzione le ulteriori proposte avanzate dai Comuni in merito ai progetti per l'edilizia scolastica”, hanno assicurato gli assessori. “Avere contezza delle necessità delle comunità locali ci consentirà, quando avremo la disponibilità di ulteriori risorse, di pianificare con precisione gli interventi da inserire nelle prossime programmazioni". (Frt)