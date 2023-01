Imprese: Portogallo, personale cabina Tap accetta la proposta aziendale e revoca lo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'equipaggio di cabina di Tap ha deciso oggi di accettare la proposta della compagnia aerea portoghese e di revocare lo sciopero previsto dal 25 al 31 gennaio prossimi. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Lusa", una fonte ufficiale del sindacato nazionale del personale di volo dell'aviazione civile (Snpvac) portoghese. La proposta presentata da Tap è stata approvata con 654 voti a favore, 301 voti contrari e 20 astensioni. La scorsa settimana, il sindacato in un'assemblea generale aveva rifiutato per la seconda volta la proposta dell'azienda che soddisfaceva 12 delle 14 richieste del Snpvac, nel tentativo di evitare un altro sciopero. Nell'ultima proposta votata oggi, la compagnia ha accolto la richiesta di cancellazione del taglio del 25 per cento delle indennità giornaliere complementari.(Spm)