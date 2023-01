Italia-Irlanda: Tajani a colloquio con omologo Martin, preoccupazione su etichette speciali per vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso la sua preoccupazione per la decisione irlandese di introdurre etichette speciali sul vino. Lo ha fatto incontrando l’omologo irlandese, Micheal Martin. Tajani ha evidenziato le “conseguenze negative sul mercato unico e sulla nostra filiera” di una simile iniziativa. Con Martin, il ministro italiano ha anche raggiunto “un’intesa per un tavolo tecnico bilaterale con i ministeri di Agricoltura e Salute”, come si legge in un messaggio su Twitter di Tajani. (Res)