Ue-Montenegro: presidenza svedese nega richiesta di interruzione negoziati di adesione

- Non vi è alcuna richiesta da parte dell'Unione europea di interrompere i negoziati di adesione con il Montenegro. Lo ha affermato in una nota la presidenza svedese dell'Ue, secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva di Podgorica "Rtcg". "Non siamo a conoscenza del fatto che vi sia una richiesta di sospensione dei negoziati di adesione con il Montenegro", ha fatto sapere la presidenza svedese di turno del Consiglio dell'Unione europea. "L'Ue e la Svezia stanno monitorando da vicino gli sviluppi in Montenegro e sono pronte a continuare a sostenere il Paese", continua la nota scritta. Il messaggio arriva dopo che oggi la ministra degli Esteri della Slovenia, Tanja Fajon, ha affermato che se Podgorica non riuscirà a nominare i quattro giudici mancanti della Corte costituzionale entro febbraio, "c'è il serio pericolo che vengano fermati i negoziati di adesione tra l'Unione europea e il Montenegro". (Seb)