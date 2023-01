Giustizia: Tajani, uso intercettazioni sia limitato a reati gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano vuole che le intercettazioni siano utilizzate per reati gravi, per combattere la mafia e il terrorismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa all'uscita del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Non vogliamo che siano uno strumento per sbattere mostri in prima pagina, spesso innocenti, o per raccontare vicende private che nulla hanno a che fare con le intercettazioni", ha evidenziato. "L'attività di indagine non deve essere fatta solo attraverso le intercettazioni. A volte si raggiungono risultati meno ambiziosi. Serve anche valorizzare l'attività di indagine", ha aggiunto il ministro. "Intercettazioni sì, ma limitate a reati che sono particolarmente gravi", ha concluso Tajani. (Beb)