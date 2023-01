Lombardia 2023: Fontana, politici si sentano colpevoli di sentimento di astensionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica preoccupazione "è l'astensionismo che va al di là del mio interesse. Penso che tutti quelli che fanno attività politica si debbano sentire un po' colpevoli del fatto che i cittadini non siano più tanto interessati a far valere il proprio voto". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un incontro elettorale organizzato da Alleanza Cooperative Lombardia al Teatro Litta di Milano. "Mi preoccupa che la gente sia poco attenta e interessata a esercitare un diritto che è fondamentale perché nella democrazia bisogna votare. Non si deve, ma è opportuno farlo. Questo mi spiace e mi preoccupa" ha poi concluso il presidente. (Rem)