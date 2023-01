Slovacchia: partito Sns, elezioni anticipate si tengano a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale slovacco (Sns) si unisce all'appello di Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd) per elezioni parlamentari anticipate a giugno. Lo ha riferito la portavoce della forza politica, attualmente extraparlamentare. L’Sns ha sottolineato che a un nuovo governo servirà tempo per preparare il bilancio. "Il governo del premier Eduard Heger è caduto e non c'è più motivo di traumatizzare la società. È necessario che il governo che uscirà dalle prossime elezioni parlamentari abbia tempo sufficiente per redigere il bilancio dello Stato. La scadenza di settembre è un segnale di irresponsabilità. Nessun governo al mondo può preparare un bilancio statale e presentarlo al Consiglio nazionale (il Parlamento monocamerale) in un mese”, ha affermato la portavoce. (Vap)