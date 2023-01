Milano: De Corato, problema è che Sala abituato a "mettere mani nelle tasche degli automobilisti", non il tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema di Milano, caro Sindaco, non è il trasporto pubblico locale, ma tu che sei abituato, e negli anni lo hai dimostrato più volte, a 'mettere le mani nelle tasche' degli automobilisti milanesi per coprire i buchi di bilancio che la tua amministrazione ha causato". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando le preoccupazioni espresse oggi dal sindaco o di Milano, Giuseppe Sala, in merito ai problemi di bilancio di Palazzo Marino, problemi legati in particolare al trasporto pubblico. Il vero problema del trasporto pubblico locale, secondo De Corato, "è che non ci sono controlli sui mezzi pubblici, a causa dello scarso numero di personale, sia in quelli di superficie sia nelle metropolitane. Come mai il Nucleo tutela trasporto pubblico, che con le Giunte di Centrodestra fino al 2011 era composto da 50 Agenti, ora è formato da soli 4 vigili che, naturalmente, non sono nulla al cospetto delle 5 linee metropolitane?". "L'indicazione che deve dare Sala – conclude De Corato – è al Comandante dei Vigili affinché faccia salire gli Agenti sui mezzi pubblici perché ne hanno estremo bisogno visto e considerato i continui atti di delinquenza e criminalità a cui, ogni giorno, assistiamo". (Com)