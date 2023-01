Brasile-Argentina: Lula ha tifato Messi, non poteva non essere campione del Mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha detto che nella finale dei mondiali di calcio in Qatar, per la "prima volta" ha tifato la nazionale argentina, in omaggio al capitano, Leo Messi. "Per la prima volta ho tifato perché l'Argentina diventasse campione del mondo", ha detto Lula nella conferenza stampa seguita all'incontro con l'omologo argentino, Alberto Fernandez. "Non potevo pensare che Messi potesse finire la carriera senza essere campione del Mondo. Ma ora basta, la prossima volta deve vincere il Brasile", ha detto. (Abu)